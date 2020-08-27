В Киеве ожидается гроза с сильным ветром
27 августа, 2020, 16:06
В ближайшие часы в Киеве и области ожидается гроза с сильным ветром
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшие часы и до конца суток 27 августа грозовые, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Аналогичное объявление спасатели обнародовали для Киевской области.
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