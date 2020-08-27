В Киеве, на Оболони, автомобиль протаранил отбойник, образовалась пробка

27 августа, 2020, 16:05

В Оболонском районе Киева автомобиль протаранил отбойник. Водителя госпитализировали с признаками эпилептического припадка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Оболонском районе, на улице Маршала Малиновского произошло ДТП из-за плохого самочувствия водителя.

По словам свидетелей, неуправляемый автомобиль столкнулся с отбойником.

Водителя госпитализировали с предварительным признакам эпилептического приступа.

Сейчас на месте работают патрульные полицейские.

В результате ДТП на улице Маршала Малиновского образовалась пробка.

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