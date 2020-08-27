В Киеве, на Оболони, автомобиль протаранил отбойник, образовалась пробка
27 августа, 2020, 16:05
В Оболонском районе Киева автомобиль протаранил отбойник. Водителя госпитализировали с признаками эпилептического припадка
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве, в Оболонском районе, на улице Маршала Малиновского произошло ДТП из-за плохого самочувствия водителя.
По словам свидетелей, неуправляемый автомобиль столкнулся с отбойником.
Водителя госпитализировали с предварительным признакам эпилептического приступа.
Сейчас на месте работают патрульные полицейские.
В результате ДТП на улице Маршала Малиновского образовалась пробка.
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