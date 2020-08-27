В Германии планируют штрафовать на €50 за отсутствие маски в общественных местах
27 августа, 2020, 20:29
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране введут штраф минимум в €50 за отсутствие медицинской маски в общественных местах
Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в четверг, 27 августа, передает Deutsche Welle.
"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. Учитывая это, нам нужно пересмотреть наши стратегии", - сказала Меркель.
Поэтому штраф за отсутствие маски в размере €50 введут во всех регионах, кроме Саксонии-Анхальт - премьер этого регионы высказался решительно против.
Меркель также призвала отказаться от туристических поездок в регионы с высоким уровнем распространения коронавируса.
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