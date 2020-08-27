В Беларусь не пускают фуру с гумпомощью из Польши для бастующих рабочих
27 августа, 2020, 16:15
В Беларусь не пускают фуру с гуманитарной помощью от польского профсоюза "Солидарность"
Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, машина находится на границе больше 12 часов, пишет TUT.by .
Гуманитарная помощь предназначается для бастующих рабочих из Минска.
В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что знают о ситуации.
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Там отметили, что не располагают данными о причинах задержания фуры. Это связано с грузом.
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