В Беларусь не пускают фуру с гумпомощью из Польши для бастующих рабочих

27 августа, 2020, 16:15

В Беларусь не пускают фуру с гуманитарной помощью от польского профсоюза "Солидарность"

Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, машина находится на границе больше 12 часов, пишет TUT.by .

Гуманитарная помощь предназначается для бастующих рабочих из Минска.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что знают о ситуации.

Читайте также: "Когда Беларусь распадется, Гродненская область отойдет к Польше": Лукашенко объяснил, почему держит войска на западной границе

Там отметили, что не располагают данными о причинах задержания фуры. Это связано с грузом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb