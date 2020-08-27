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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця временно ограничила продажу студенческих билетов онлайн

Укрзализныця временно ограничила продажу студенческих билетов онлайн


фото: znaj.ua
Укрзализныця ограничила продажу льготных студенческих билетов 27 августа и 1 сентября с 07:00 до 15:00 - в эти дни их можно будет оформить только в железнодорожных кассах

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.

"Внимание: временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября," - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.

В пресс-службе объяснили, что компания ввела ограничения в связи с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.

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