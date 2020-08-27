Убытки по делу ПриватБанка превышают 100 млрд грн, - Сытник
Об этом сообщил в интервью Радио НВ директор НАБУ Артем Сытник.
"Дело (ПриватБанка, - ред.) на стадии досудебного расследования. Дело очень большое, и чтобы подробно рассказывать нужно много времени, и самое главное - мы стараемся минимально давать информацию, чтобы не создавать препятствий для расследования. Мы делаем все, чтобы дело двигалось как можно скорее", - сказал он.
Сытник отметил, что убытки, которые исследуются в рамках уголовного производства, превышают 100 млрд грн.
"И это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодняшний день ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями", - сказал Сытник .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос