Убытки по делу ПриватБанка превышают 100 млрд грн, - Сытник

27 августа, 2020, 23:02

Сумма убытков в рамках дела по ПриватБанка составляет более 100 млрд грн

Об этом сообщил в интервью Радио НВ директор НАБУ Артем Сытник.

"Дело (ПриватБанка, - ред.) на стадии досудебного расследования. Дело очень большое, и чтобы подробно рассказывать нужно много времени, и самое главное - мы стараемся минимально давать информацию, чтобы не создавать препятствий для расследования. Мы делаем все, чтобы дело двигалось как можно скорее", - сказал он.

Сытник отметил, что убытки, которые исследуются в рамках уголовного производства, превышают 100 млрд грн.

"И это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодняшний день ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями", - сказал Сытник .