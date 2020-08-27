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Espreso.tvСпортУ Беларуси могут отобрать чемпионат мира по хоккею

У Беларуси могут отобрать чемпионат мира по хоккею


фото: pressball.by
Чемпионат мира по хоккею 2021 года, который должен состояться в Беларуси и Латвии, могут перенести в другое место

Об этом сообщает pressball.by.

"Конечно, мы будем рассматривать возможность проведения чемпионата мира, если IIHF (Международная федерация хоккея на льду - ред.) приходит к выводу, что следует искать новое место проведения чемпионата", - сказал президент Финского хоккейной ассоциации Гарри Нумеле.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в мае этого года в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен в Беларусь и Латвию.

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