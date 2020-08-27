У Беларуси могут отобрать чемпионат мира по хоккею
27 августа, 2020, 14:57
Чемпионат мира по хоккею 2021 года, который должен состояться в Беларуси и Латвии, могут перенести в другое место
Об этом сообщает pressball.by.
"Конечно, мы будем рассматривать возможность проведения чемпионата мира, если IIHF (Международная федерация хоккея на льду - ред.) приходит к выводу, что следует искать новое место проведения чемпионата", - сказал президент Финского хоккейной ассоциации Гарри Нумеле.
Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в мае этого года в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса и перенесен в Беларусь и Латвию.
- 23 июня Конгресс Международной федерации хоккея утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 в Беларуси и Латвии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос