Тихановская объяснила, при каких условиях может вернуться в Беларусь
27 августа, 2020, 15:27
Бывший кандидат в президенты Беларуси и оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что вернется в страну тогда, когда будут организованы переговоры с действующей властью
Об этом она сказала в интервью телеканалу Дождь, передает РБК-Украина.
"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала Тихановська.
- Накануне бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.
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