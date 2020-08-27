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Espreso.tvМирТихановская объяснила, при каких условиях может вернуться в Беларусь

Тихановская объяснила, при каких условиях может вернуться в Беларусь


фото: reuters
Бывший кандидат в президенты Беларуси и оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что вернется в страну тогда, когда будут организованы переговоры с действующей властью

Об этом она сказала в интервью телеканалу Дождь, передает РБК-Украина.

"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала Тихановська.

  • Накануне бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

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