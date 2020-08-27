Тихановская о переговорах с Россией: Я найду, что сказать Путину

27 августа, 2020, 16:07

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая находится в изгнании в Литве, заявила о готовности вступить в диалог с Россией, в том числе с президентом Владимиром Путиным

"Вы знаете, все мы люди и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным", сказала она в интервью DW .

Тихановская добавила, что после выборов президента Беларуси никто с российской стороны с ней не связывался, несмотря на то, что белорусская оппозиция "открыта для всех".

После выборов президента Беларуси, победу на которых ЦИК отдала Александру Лукашенко, Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти.

Также она заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, чтобы освободить политзаключенных и провести новые выборы.

При этом Тихановская убеждена, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в Беларуси.

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