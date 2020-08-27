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Espreso.tvОбществоТри российских института создают химическое и биологическое оружие, - министерство торговли США

Три российских института создают химическое и биологическое оружие, - министерство торговли США


фото: vestikavkaza
В Министерстве торговли США заявили, что внесут в список санкций три научно-исследовательских института России, поскольку они "создают и тестируют химическое и биологическое оружие"

Об этом говорится в документе Бюро промышленности и безопасности США.

Под санкции попадут 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В США считают, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанные с программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы - с программой создания биологического оружия.

Внесение этих организаций в список санкций означает, что им будет ограничен экспорт и реэкспорт. Также для них будет ограничена передача товаров и материалов, которые представляют риски для нацбезопасности США.

  • Министерство иностранных дел России заявило, что США предупредили Россию о возможных санкциях из-за отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.

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