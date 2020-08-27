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Espreso.tvОбществоТрамп отправил нацгвардию в город Кеноша, где несколько дней продолжаются беспорядки и грабежи

Трамп отправил нацгвардию в город Кеноша, где несколько дней продолжаются беспорядки и грабежи


фото: reuters
В среду, 26 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что власти штата Висконсин приняли поддержку федеральных правоохранительных органов после нескольких дней беспорядков в городе Кеноша

Об этом Трамп написал в Twitter .

Американский президент сообщил, что разговаривал с губернатором штата Висконсин Тони Эверс, который согласился принять федеральную помощь в виде национальной гвардии США.

"Мы НЕ будем мириться с грабежами, поджогами, насилием и беззаконием на американских улицах. Моя команда только что говорила с губернатором Эверсом, который согласился принять федеральную помощь", - написал Трамп, добавив, что Портленд должен сделать то же (в Портленде, штат Вашингтон беспорядки продолжаются уже несколько месяцев подряд - ред.).

"Сегодня я пошлю федеральные правоохранительные органы и национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок!", - заявил американский лидер.

  • Беспорядки в Кеноше начались, после того, как 23 августа полицейский ранил афроамериканца Джейкоба Блейка.
  • На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько домов и автомобилей. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.
  • Шеф полиции города Дэниэл Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.

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