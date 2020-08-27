Суд отменил арест стадиона "Черноморец" в Одессе и вернул его американской Allrise Capital
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
Согласно сообщению, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство американской инвестиционной компании Allrise Capital Inc. (Ирвайн, штат Калифорния) об отмене ареста на нежилые сооружения стадиона "Черноморец" в Одессе и вернул его с управления Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) владельцу.
"Суд защитил имущественные права Allrise Capital в качестве инвестора и покупателя стадиона "Черноморец". Теперь мы можем сконцентрироваться на развитии стадиона и начать реализовывать наши инвестиционные планы", - цитирует издание заявление компании.
В издании напомнили, что ранее решением Шевченковского райсуда Киева от 31 июля 2020 был наложен арест и запрет Allrise Capital Inc. распоряжаться своим имуществом - нежилыми сооружениями стадиона "Черноморец", а решением от 6 августа объект был передан в управление АРМА.
- Напомним, 24 мая стало известно, что американская компания приобрела на аукционе один из лучших стадионов Украины - "Черноморец" в Одессе.
- в начале августа инвестиционная компания Allrise Capital Inc. планировала инвестировать в одесский стадион "Черноморец" $ 10 млн.
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