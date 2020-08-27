Суд отменил арест стадиона "Черноморец" в Одессе и вернул его американской Allrise Capital

27 августа, 2020, 14:07

Шевченковский райсуд отменил арест стадиона "Черноморец" в Одессе и вернул его в управление американской инвестиционной компании Allrise Capital Inc.

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство американской инвестиционной компании Allrise Capital Inc. (Ирвайн, штат Калифорния) об отмене ареста на нежилые сооружения стадиона "Черноморец" в Одессе и вернул его с управления Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) владельцу.

"Суд защитил имущественные права Allrise Capital в качестве инвестора и покупателя стадиона "Черноморец". Теперь мы можем сконцентрироваться на развитии стадиона и начать реализовывать наши инвестиционные планы", - цитирует издание заявление компании.

В издании напомнили, что ранее решением Шевченковского райсуда Киева от 31 июля 2020 был наложен арест и запрет Allrise Capital Inc. распоряжаться своим имуществом - нежилыми сооружениями стадиона "Черноморец", а решением от 6 августа объект был передан в управление АРМА.

Напомним, 24 мая стало известно, что американская компания приобрела на аукционе один из лучших стадионов Украины - "Черноморец" в Одессе.

в начале августа инвестиционная компания Allrise Capital Inc. планировала инвестировать в одесский стадион "Черноморец" $ 10 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb