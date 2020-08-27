Стимулирующие энерготарифы можно вводить только после введения отчетности облэнерго, - экс-министр
Такую позицию высказал Юрий Продан, министр топлива и энергетики в 2007-2010 годах, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"А что мешало инвестировать до сих пор? Там есть амортизация, которая используется для восстановления сетей. Каждому облэнерго, как естественном монополисту, в тарифах выделялись соответствующие расходы. Поэтому прежде чем принимать это решение, было бы хорошо, если бы Национальная комиссия рассказала, как каждое облэнерго использовало те средства в тарифе, которые у них есть ", - заявил Продан.
Он убежден, что надо ввести систему контроля и ответственности, и только потом вводить стимулирующие тарифы.
"Сначала надо сделать соответствующую законодательную базу - для того, чтобы были жесткие отчеты естественного монополиста. И жесткая ответственность за невыполнение своих обязательств. И эта ответственность должна быть, как в банковской сфере. Если не выполняются обязательства - государство просто забирает распределительные сети в свою собственность ", - отметил экс-министр.
Он высказал предостережение, что в противном случае будут проходить годы, а "деньги не будут вложены, или будут вложены ненадлежащим образом".
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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, 29 апреля одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф, Regulatory Asset Base, или регулируемая база инвестиционного капитала).
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Андрей Герус , нардеп от "Слуги народа", глава энергетического комитета ВРУ, раскритиковал предложенную модель введения RAB-тарифов. Он утверждает, что такие изменения позволят Ринату Ахметову необоснованно получить много денег.
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