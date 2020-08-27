Стимулирующие энерготарифы можно вводить только после введения отчетности облэнерго, - экс-министр

27 августа, 2020, 08:19

В Украине нужно ввести систему отчетности облэнерго и жестких наказаний за невыполнение обязательств, и только потом вводить стимулирующие тарифы для обновления инфраструктуры

Такую позицию высказал Юрий Продан, министр топлива и энергетики в 2007-2010 годах, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"А что мешало инвестировать до сих пор? Там есть амортизация, которая используется для восстановления сетей. Каждому облэнерго, как естественном монополисту, в тарифах выделялись соответствующие расходы. Поэтому прежде чем принимать это решение, было бы хорошо, если бы Национальная комиссия рассказала, как каждое облэнерго использовало те средства в тарифе, которые у них есть ", - заявил Продан.

Он убежден, что надо ввести систему контроля и ответственности, и только потом вводить стимулирующие тарифы.

"Сначала надо сделать соответствующую законодательную базу - для того, чтобы были жесткие отчеты естественного монополиста. И жесткая ответственность за невыполнение своих обязательств. И эта ответственность должна быть, как в банковской сфере. Если не выполняются обязательства - государство просто забирает распределительные сети в свою собственность ", - отметил экс-министр.

Он высказал предостережение, что в противном случае будут проходить годы, а "деньги не будут вложены, или будут вложены ненадлежащим образом".