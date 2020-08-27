Стрелка из Крайстчерча в Новой Зеландии приговорили к пожизненному без права условно-досрочного освобождения
Об этом сообщает BBC.
29-летний Брентон Таррант признал себя виновным в убийстве 51 человека, покушении на жизнь 40 человек и совершении террористического акта. Суд зачитывал приговор террористу в течение четырех дней. За три дня на заседании выступил 91 пострадавший в результате стрельбы и родственники погибших.
В последний день судья почти час читал имена погибших и раненых и рассказывал, как Таррант уничтожил или навредил жизни других. Судья назвал действия австралийца "бесчеловечными", отметив, что он действовал "без проявлений милосердия".
Таррант отказался от выступления на суде и заявил, что не против приговора. Отмечается, что массовый убийца не реагировал на происходящее на суде.
В Новой Зеландии пожизненное заключение без возможности досрочно выйти является самым жестким наказанием. Впервые в истории страны наказание использовали. Также это первый случай в Новой Зеландии, когда кого-нибудь осудили за терроризм.
До этого самым жестким приговором было заключение без возможности досрочно выйти на 33 года, но после апелляции срок уменьшили до 30 лет. Такое наказание получил Уильям Белл, который убил трех человек в 2001 году.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан . Впоследствии число жертв возросло до 51.
- Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- После трансляции этих терактов Facebook изменил правила Live-трансляций, чтобы "предотвратить распространение ненависти".
- Подозреваемый не признал вину.
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