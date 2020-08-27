Стало известно, когда в Киеве пройдет чемпионат Европы по бадминтону
Об этом сообщает Федерация бадминтона Украины.
ФБУ совместно с Европейской Конфедерацией объявили новые даты проведения чемпионата Европы по бадминтону в Киеве.
"В постоянном диалоге с нашими европейскими и мировыми партнерами мы договорились, что оптимальное решение - проведение Чемпионата в следующем году, когда угроза возобновления пандемии спадет. Для нас важно, чтобы болельщики смогли посетить Чемпионат, ведь Украина впервые будет принимать турнир по бадминтону такого уровня. Мы приглашаем всех на Чемпионат, ведь он будет действительно зрелищным - наша команда уже работает над этим", - сказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.
Чемпионат Европы пройдет в киевском Дворце Спорта с 27 апреля по 2 мая 2021 года.
- В 2016-м году австралийский бадминтонист Саван Серасинг после поражения в парном турнире на Олимпиаде в Рио решил отвести душу едой из McDonald's .
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