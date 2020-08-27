 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, когда в Киеве пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Стало известно, когда в Киеве пройдет чемпионат Европы по бадминтону


фото: ubf.com.ua
В 2021 году в киевском Дворце Спорта пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Об этом сообщает Федерация бадминтона Украины.

ФБУ совместно с Европейской Конфедерацией объявили новые даты проведения чемпионата Европы по бадминтону в Киеве.

"В постоянном диалоге с нашими европейскими и мировыми партнерами мы договорились, что оптимальное решение - проведение Чемпионата в следующем году, когда угроза возобновления пандемии спадет. Для нас важно, чтобы болельщики смогли посетить Чемпионат, ведь Украина впервые будет принимать турнир по бадминтону такого уровня. Мы приглашаем всех на Чемпионат, ведь он будет действительно зрелищным - наша команда уже работает над этим", - сказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Чемпионат Европы пройдет в киевском Дворце Спорта с 27 апреля по 2 мая 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать