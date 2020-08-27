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Espreso.tvОбществоСтал известен лауреат премии имени Франко

Стал известен лауреат премии имени Франко

Лауреатом Международной премии имени Ивана Франко 2020 года признали доктора исторических наук, профессора кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета Игоря Сердюка

Об этом сообщает Радио Свобода .

Премия присуждена за монографию "Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст."

"Хотим, чтобы Международная премия имени Ивана Франко утвердилась как престижная научная награда современных работ по гуманитаристики", - говорит директор Международного фонда Ивана Франко Игорь Курус.

Отбор и награждение лауреата происходит в пятый раз.

Премиальный фонд составляет 170 тыс. Грн

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