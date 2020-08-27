Стал известен лауреат премии имени Франко

27 августа, 2020, 22:26

Лауреатом Международной премии имени Ивана Франко 2020 года признали доктора исторических наук, профессора кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета Игоря Сердюка

Об этом сообщает Радио Свобода .

Премия присуждена за монографию "Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст."

"Хотим, чтобы Международная премия имени Ивана Франко утвердилась как престижная научная награда современных работ по гуманитаристики", - говорит директор Международного фонда Ивана Франко Игорь Курус.

Отбор и награждение лауреата происходит в пятый раз.

Премиальный фонд составляет 170 тыс. Грн