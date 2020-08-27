США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии
Об этом пишет The Guardian .
"Во время взаимодействия российский автомобиль ударил защищенную от мин и засад машину коалиции, нанеся травм ее экипажу. Для деэскалации ситуации коалиционный патруль покинул зону. Такие опасные и непрофессиональные действия демонстрируют нарушение протоколов по предотвращению конфликтов, выполнять которые обязались США и Россия в декабря 2019 года ", - сказал Улиот.
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По его словам, российские силы в течение последних месяцев постоянно мешают американским конвоям, хотя армия США на это и не реагировала публично.
"Коалиция и США не стремятся к эскалации с какими-то вооруженными силами, однако силы США всегда оставляют за собой право и обязательства защищать себя от нападения врагов", - отметил спикер.
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