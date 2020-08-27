Шмыгаль заявил, что белорусы могут получить убежище в Украине, несмотря на запрет въезда для иностранцев

27 августа, 2020, 14:56

27 августа премьер-министр Украины подчеркнул, что белорусы, которые будут искать укрытия от политических преследований в собственной стране, найдут его в Украине

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследование и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить его в Украине", - написал премьер.

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Он напомнил, что 26 августа Кабмин решил временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

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"Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом наших пограничников. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу , которые имеют вид на и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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