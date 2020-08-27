Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. Ему пообещали задержание на границе

27 августа, 2020, 14:45

27 августа в сети появилось видеообращение Михеила Саакашвили на грузинском языке, где он заявил, что возвращается на родину, однако министр юстиции Грузии сразу отреагировал на эти слова

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Видеообращение Саакашвили было опубликовано на YouTube-канале "Миша Вернись - მიშა დაბრუნდი ".

В то же время, на странице Саакашвии в соцсетях информации о возвращении в Грузию нет.

Последнее сообщение Саакашвили от 27 августа имеет схожий посыл, что и на видео, однако там отсутствуют слова о возвращении в Грузию.

"В течение всех этих семи лет не было ни одного дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь! ", - заявил Саакашвили в видеообращении .

В то же время, в Грузии на заявление Саакашвили уже отреагировала глава Минюста страны Теа Цулукиани.

"Мы, конечно, приветствуем, если он найдет в себе силы и вернется в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (проверить), когда будет находится в грузинской тюрьме ", - заявила министр.

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