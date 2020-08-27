Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. Ему пообещали задержание на границе
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Видеообращение Саакашвили было опубликовано на YouTube-канале "Миша Вернись - მიშა დაბრუნდი ".
В то же время, на странице Саакашвии в соцсетях информации о возвращении в Грузию нет.
Последнее сообщение Саакашвили от 27 августа имеет схожий посыл, что и на видео, однако там отсутствуют слова о возвращении в Грузию.
"В течение всех этих семи лет не было ни одного дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь! ", - заявил Саакашвили в видеообращении .
В то же время, в Грузии на заявление Саакашвили уже отреагировала глава Минюста страны Теа Цулукиани.
"Мы, конечно, приветствуем, если он найдет в себе силы и вернется в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (проверить), когда будет находится в грузинской тюрьме ", - заявила министр.
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