Россия отправила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс

27 августа, 2020, 17:27

Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса очередной "гуманитарный конвой" без согласования с Украиной и Красным крестом

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украина выразила решительный протест Министерству иностранных дел России.

Перемещение произошло через закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом, российская сторона сделала невозможными досмотр и проверку груза украинскими пограничниками, что предусмотрено законодательством Украины и нормами международного права.

В МИД Российской Федерации отправлена нота протеста с требованием соблюдать свои международные обязательства.

Украинская сторона требует направлять конвои оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые пограничные пункты пропуска.