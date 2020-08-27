Россия отправила очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Украина выразила решительный протест Министерству иностранных дел России.
Перемещение произошло через закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом, российская сторона сделала невозможными досмотр и проверку груза украинскими пограничниками, что предусмотрено законодательством Украины и нормами международного права.
В МИД Российской Федерации отправлена нота протеста с требованием соблюдать свои международные обязательства.
Украинская сторона требует направлять конвои оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые пограничные пункты пропуска.
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