Разрешено стрелять на поражение: власти КНДР усилили контроль на границе с Китаем
27 августа, 2020, 11:43
Власти КНДР усилили контроль на границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого человека, который приблизился к границе на расстояние одного километра
Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса, сообщает радио RFA .
В заявлении полиции города Хверён говорится, что коронавирус распространился повсюду, кроме КНДР, и "враги пытаются занести его в народную республику через границы".
По данным радиостанции, особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1400 км.
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Другой источник подтвердил RFA, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.
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