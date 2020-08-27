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Espreso.tvОбществоРазрешено стрелять на поражение: власти КНДР усилили контроль на границе с Китаем

Разрешено стрелять на поражение: власти КНДР усилили контроль на границе с Китаем


фото: reuters
Власти КНДР усилили контроль на границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого человека, который приблизился к границе на расстояние одного километра

Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса, сообщает радио RFA .

В заявлении полиции города Хверён говорится, что коронавирус распространился повсюду, кроме КНДР, и "враги пытаются занести его в народную республику через границы".

По данным радиостанции, особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1400 км.

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Другой источник подтвердил RFA, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.

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