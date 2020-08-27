Рассмотрение апелляции на заочный арест Януковича отложили из-за отвода судей, - адвокат

27 августа, 2020, 18:46

Киевский апелляционный суд отвел коллегию судей, которая рассматривала апелляционную жалобу на заочный арест экс-президента Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает Укринформ.

"Сегодня прокуроры в судебном заседании заявили отвод судьям, и этот отвод был удовлетворен, поэтому судебное разбирательство (апелляции, - ред.) и не было начато", - сказал Сердюк.

По его словам, пока нет информации, когда рассмотрение этой апелляционной жалобы должно продолжиться.

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