"Законом разрешается": у Зеленского опровергли нарушение авторских прав "Бумбокса" и "ОЭ" на выступлении ко Дню Независимости
Об этом говорится в зааяви Офиса президента Украины.
"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования ", - говорится в сообщении.
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В ОПУ прикрепили видео выступления, в котором указаны авторы каждой из песен.
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