"Законом разрешается": у Зеленского опровергли нарушение авторских прав "Бумбокса" и "ОЭ" на выступлении ко Дню Независимости

27 августа, 2020, 11:09

В Офисе президента заявили, что закон об авторском праве не распространяется на жанр попурри, в котором использованы фрагменты песен исполнителей, которые не давали разрешения на его воспроизводство

Об этом говорится в зааяви Офиса президента Украины.

"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования ", - говорится в сообщении.

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В ОПУ прикрепили видео выступления, в котором указаны авторы каждой из песен.

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