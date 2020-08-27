"Я неплохо разбираюсь в этом": Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики перед дебатами

27 августа, 2020, 10:16

Президент США Дональд Трамп призвал своего соперника на президентских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами. Сам он также готов пройти тест

В интервью Washington Examiner Трамп заявил, что заметил внезапное улучшение результатов Байдена на дебатах демократов.

Он не привел никаких доказательств того, что его соперник может принимать наркотики, только сказал: "Я неплохо разбираюсь в этом".

Также Трамп сказал, что Байден "даже не был последовательным" во время некоторых из 11 дебатов в прямом эфире во время праймериз демократов.

"Я не знаю, как он (Байден - ред.) мог быть настолько некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а затем внезапно выступить против Берни (Сандерса - ред.). Не то, чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, это были нормальные, скучные дебаты ... Знаете, ничего удивительного не произошло. И мы собираемся провести тест на наркотики, потому что нет никакого способа - вы не можете этого сделать ", - отметил президент США.

Трамп назвал дебаты "боем за приз, который ничем не отличается от боев гладиаторов, за исключением того, что мы должны использовать наш мозг и рот".

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Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Перед этим Трамп и Байден трижды встретятся на дебатах: в Кливленде 29 сентября, в Майами 15 октября и Нэшвилле 22 октября.

Напомним, что в 2019 году кандидата в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко также сдавали анализы на наркотики и алкоголь.

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