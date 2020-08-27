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Espreso.tvОбщество"Я неплохо разбираюсь в этом": Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики перед дебатами

"Я неплохо разбираюсь в этом": Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп призвал своего соперника на президентских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами. Сам он также готов пройти тест

В интервью Washington Examiner Трамп заявил, что заметил внезапное улучшение результатов Байдена на дебатах демократов.

Он не привел никаких доказательств того, что его соперник может принимать наркотики, только сказал: "Я неплохо разбираюсь в этом".

Также Трамп сказал, что Байден "даже не был последовательным" во время некоторых из 11 дебатов в прямом эфире во время праймериз демократов.

"Я не знаю, как он (Байден - ред.) мог быть настолько некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а затем внезапно выступить против Берни (Сандерса - ред.). Не то, чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, это были нормальные, скучные дебаты ... Знаете, ничего удивительного не произошло. И мы собираемся провести тест на наркотики, потому что нет никакого способа - вы не можете этого сделать ", - отметил президент США.

Трамп назвал дебаты "боем за приз, который ничем не отличается от боев гладиаторов, за исключением того, что мы должны использовать наш мозг и рот".

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Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Перед этим Трамп и Байден трижды встретятся на дебатах: в Кливленде 29 сентября, в Майами 15 октября и Нэшвилле 22 октября.

Напомним, что в 2019 году кандидата в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко также сдавали анализы на наркотики и алкоголь.

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