"Остаюсь председателем Нацсовета реформ": Саакашвили прокомментировал свое заявление о возвращении в Грузию

27 августа, 2020, 16:44

Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен активно участвовать в осенних выборах в Грузии, но при этом продолжит выполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ

"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в четверг.

Он сообщил, что в четверг "в рамках деятельности Нацсовета" принял у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов и договорился с ними о сотрудничестве Нацсовета реформ и аналогичной структуры в Казахстане.

"Также была достигнута договоренность о создании международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов. Я много рассказывал о наших планах в Украине, а также о моем опыте реформ и в Грузии, и в Украине. В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которого является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ!" - написал Саакашвили.

Напомним, 27 августа в сети появилось видеообращение Михеила Саакашвили на грузинском языке, где он заявил, что возвращается на Родину.

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