"Милан" бесплатно отпустил чемпиона мира в клуб-конкурент
Об этом сообщает официальный сайт "Лацио".
38-летний испанец подписал с итальянским клубом полноценный контракт. Финансовые условия не разглашаются. "Лацио" выиграл борьбу за Рейна у испанской "Валенсии".
Пепе Рейна достался римлянам бесплатно, так как ранее разорвал контракт с "Миланом" по обоюдному согласию сторон.
За свою карьеру Рейна успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". Голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой испанец перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.
В текущем сезоне Пепе Рейна провел 13 матчей, в которых пропустил 21 гол.
- 31 марта Пепе Рейна рассказал, что из-за коронавируса не мог нормально дышать почти 25 минут .
- 29 апреля сообщалось, что "Милан" хочет избавиться от испанского голкипера Пепе Рейна, который переболел коронавирусом.
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