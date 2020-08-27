"Милан" бесплатно отпустил чемпиона мира в клуб-конкурент

27 августа, 2020, 19:06

Римский "Лацио" объявил о трансфере вратаря "Милана" Пепе Рейны

Об этом сообщает официальный сайт "Лацио".

38-летний испанец подписал с итальянским клубом полноценный контракт. Финансовые условия не разглашаются. "Лацио" выиграл борьбу за Рейна у испанской "Валенсии".

Пепе Рейна достался римлянам бесплатно, так как ранее разорвал контракт с "Миланом" по обоюдному согласию сторон.

За свою карьеру Рейна успел поиграть за "Барселону", английский "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и итальянские "Милан" и "Наполи". Голкипер побеждал на ЧМ-2010 и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 гг.). Этой зимой испанец перешел из "Милана" в английскую "Астон Виллу" на правах аренды.

В текущем сезоне Пепе Рейна провел 13 матчей, в которых пропустил 21 гол.