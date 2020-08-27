 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Есть серьезные предпосылки": в Киевской ОГА заявили, что могут усилить карантин

"Есть серьезные предпосылки": в Киевской ОГА заявили, что могут усилить карантин


фото: reuters
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Киевской ОГА предупредили о возможном усилении карантинных ограничений в регионе

Об этом говорится на сайте ОГА.

"Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас уже шесть умерших от последствий COVID-19 ... Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть - в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием - "можем получить дополнительные задачи, поэтому реагировать должны уже сейчас".

  • За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 49 человек, болезнь обнаружена у 1 974 человек .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать