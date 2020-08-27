"Есть серьезные предпосылки": в Киевской ОГА заявили, что могут усилить карантин
Об этом говорится на сайте ОГА.
"Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас уже шесть умерших от последствий COVID-19 ... Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть - в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием - "можем получить дополнительные задачи, поэтому реагировать должны уже сейчас".
- За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 49 человек, болезнь обнаружена у 1 974 человек .
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