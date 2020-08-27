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Espreso.tvОбщество"Долго доказывали, что заявляем о преступлении": участница столкновения с охраной Зеленского заявила, что были проблемы с подачей заявления в полицию

"Долго доказывали, что заявляем о преступлении": участница столкновения с охраной Зеленского заявила, что были проблемы с подачей заявления в полицию

Активистка Надежда Святун сообщила, что при подаче заявления в полицию о столкновении с охраной президента Владимира Зеленского и правоохранителями в Днепре нужно доказывать, что они не жалуются на действия полиции, а заявляют о преступлении

Об этом она заявила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"У нас были проблемы с подачей заявления в полицию. У нас вчера областное управление не хотело принимать заявление о преступлении. Они хотели принять, как жалобу. Нам приходилось долго им доказывать, что мы все же не жалуемся на действия полиции, мы заявляем о преступлении. о том, что полиция с какими-то неизвестными людьми, которые, возможно, были охранниками Зеленского (Владимира Зеленского - ред.). Ведь они не представились. Там были сотрудники полиции. Мы потом указывали и жетоны сотрудников полиции, которые вообще принимали участие в толчее, в нашем избиении ", - сказала Святун.

По ее словам, их с активисткой Движения сопротивления капитуляции Алиной Новиковой били и сильно толкали.

"Один из представителей полиции даже стоял сзади и потянул меня за волосы. Соответствующие выводы судебно-медицинской экспертизы у нас есть. Судебно-медицинскую экспертизу мы проходили в государственном учреждении", - отметила Святун.

  • 26 августа во время визита Зеленского в Днепр произошли столкновения между демонстрантами, которые собрались выразить протест президенту, и полицией и неустановленными лицами.
  • В ходе столкновений с полицией и охраной президента активистке Движения сопротивления капитуляции сломали ребро .
  • В Управлении государственной охраны назвали манипуляцией информацию об избиении активистов во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр.

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