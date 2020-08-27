"Для мотивации персонала": глава Укрзализныци Жмак назвал, куда планирует выделять часть прибыли компании
27 августа, 2020, 19:20
Новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак планирует ввести в компании систему мотивации сотрудников за счет распределения среди них части прибыли
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Жмака, это наиболее справедливая система для такой компании как УЗ.
"Я предлагаю четкую экономическую модель, которая позволит по результатам деятельности компании ежегодно определенную часть дельты - разницы между финансовыми показателями этого года и предыдущего - направлять на мотивацию сотрудников", - отметил глава УЗ.
Жмак намерен обратиться к наблюдательному совету, чтобы тот разделил такое видение и принял необходимые решения для имплементации этой модели.
- Напомним, Кабинет министров назначил Владимира Жмака главой АО "Укрзализныця".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос