"Для мотивации персонала": глава Укрзализныци Жмак назвал, куда планирует выделять часть прибыли компании

27 августа, 2020, 19:20

Новый глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак планирует ввести в компании систему мотивации сотрудников за счет распределения среди них части прибыли

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Жмака, это наиболее справедливая система для такой компании как УЗ.

"Я предлагаю четкую экономическую модель, которая позволит по результатам деятельности компании ежегодно определенную часть дельты - разницы между финансовыми показателями этого года и предыдущего - направлять на мотивацию сотрудников", - отметил глава УЗ.

Жмак намерен обратиться к наблюдательному совету, чтобы тот разделил такое видение и принял необходимые решения для имплементации этой модели.

Напомним, Кабинет министров назначил Владимира Жмака главой АО "Укрзализныця".

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