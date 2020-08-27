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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: под Гомелем задержали члена Координационного совета оппозиции

Протесты в Беларуси: под Гомелем задержали члена Координационного совета оппозиции


фото: reuters
Белорусские силовики задержали под Гомелем члена Координационного совета Светлану Король

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на ее сына Алексея.

"Мама написала, что ее задерживают по административной статье. Везут в милицию брать объяснения", - сообщил он.

Там составили протокол по статье "участие в несанкционированных митингах"

Впоследствии у женщины поднялась температура, ее под конвоем повезли в инфекционную больницу.

Сама Светлана Король - организатор велодвижения в Гомеле, в последнее время она также принимала активное участие в мирных акциях протеста, входит в состав Координационного совета по Гомельщине.

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