Протесты в Беларуси: под Гомелем задержали члена Координационного совета оппозиции

27 августа, 2020, 18:10

Белорусские силовики задержали под Гомелем члена Координационного совета Светлану Король

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на ее сына Алексея.

"Мама написала, что ее задерживают по административной статье. Везут в милицию брать объяснения", - сообщил он.

Там составили протокол по статье "участие в несанкционированных митингах"

Впоследствии у женщины поднялась температура, ее под конвоем повезли в инфекционную больницу.

Сама Светлана Король - организатор велодвижения в Гомеле, в последнее время она также принимала активное участие в мирных акциях протеста, входит в состав Координационного совета по Гомельщине.

В минских офисах интернет-изданий Kyky.org и The Village провели обыски.