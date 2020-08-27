Протесты в Беларуси: под Гомелем задержали члена Координационного совета оппозиции
27 августа, 2020, 18:10
Белорусские силовики задержали под Гомелем члена Координационного совета Светлану Король
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на ее сына Алексея.
"Мама написала, что ее задерживают по административной статье. Везут в милицию брать объяснения", - сообщил он.
Там составили протокол по статье "участие в несанкционированных митингах"
Впоследствии у женщины поднялась температура, ее под конвоем повезли в инфекционную больницу.
Сама Светлана Король - организатор велодвижения в Гомеле, в последнее время она также принимала активное участие в мирных акциях протеста, входит в состав Координационного совета по Гомельщине.
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