Правительство Польши призвало Россию отказаться от планов введения войск в Беларусь

27 августа, 2020, 17:48

В Польше отреагировали на заявление президента Владимира Путина, что Россия подготовила резерв из силовиков для урегулирования ситуации в Беларуси

Об этом написал премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.

"Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов введения войск в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля", - написал он.