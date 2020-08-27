Правительство Польши призвало Россию отказаться от планов введения войск в Беларусь
27 августа, 2020, 17:48
В Польше отреагировали на заявление президента Владимира Путина, что Россия подготовила резерв из силовиков для урегулирования ситуации в Беларуси
Об этом написал премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.
"Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов введения войск в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля", - написал он.
По его словам, военное вмешательство России будет расценено как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа, который должен "самостоятельно решать свою судьбу".
- Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси.
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