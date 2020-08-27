 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПравительство Польши призвало Россию отказаться от планов введения войск в Беларусь

Правительство Польши призвало Россию отказаться от планов введения войск в Беларусь


фото: pap
В Польше отреагировали на заявление президента Владимира Путина, что Россия подготовила резерв из силовиков для урегулирования ситуации в Беларуси

Об этом написал премьер-министр Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter.

"Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов введения войск в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля", - написал он.

По его словам, военное вмешательство России будет расценено как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа, который должен "самостоятельно решать свою судьбу".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать