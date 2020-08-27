Польша вызвала белорусского посла из-за высказываний Лукашенко о вмешательстве
Об этом в Twitter написал заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач.
Белорусский посол должен был явиться в МИД в 16:00 по киевскому времени.
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"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши - сегодня посол Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша", - написал Пшидач.
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W związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski - dziś na godz. 15.00 do MSZ RP został wezwany Ambasador Republiki Białorusi.- Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 27, 2020
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