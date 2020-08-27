Подъем танкера Delfi: в судне образовалась большая пробоина, которую будут изучать неделю
Об этом сообщил начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, передает "Думская" .
По его словам, специалисты должны решить, что делать с пробоиной, и на это понадобится около недели.
Также отмечается, что в четверг водолазы намерены приступить к детальному обследованию правого борта. После этого будет составлен план мероприятий по закладке пробоин и герметизации отсеков.
Сахаутдинов добавил, что к этапу восстановления плавучести танкера можно будет приступить примерно через неделю.
Начальник администрации Одесского морского порта также обратил внимание, что танкер удалось поставить на ровный киль, и теперь крен судна составляет 18 градусов. Это значительно облегчит будущие работы и позволит легко передвигаться по палубе.
У судовладельца танкера британской компании MISTER DRAKE PC будут требовать компенсацию за проведенные работы.
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