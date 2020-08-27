Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет, - Лукашенко

27 августа, 2020, 13:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог с оппозицией, но не на улице и с "вменяемыми людьми"

Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА .

"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести. Все хотят нового политического устройства. Давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию ", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят высказаться, и специалисты предприятий, а также учителя, и врачи.

"С улицей никто из власти за стол переговоров не сядет ... Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, выражайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет ", - добавил Лукашенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb