Пластид, пулемет и гранатометы: в зоне ООС нашли схрон добробата

27 августа, 2020, 15:35

В Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ,

По информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил. Он был в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района.

Из схрона оперативники спецслужбы изъяли:

20 килограммов пластида;

10 противотанковых мин ПТМ-62;

4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72;

66 гранат Ф-1 и РПГ-6;

2 противотанковые гранатометы РПГ-26;

2 выстрела к гранатомету СПГ-9;

автомат Калашникова и танковый пулемет Калашникова;

почти 23 тысячи патронов разого калибра;

10 метров бикфордова шнура.

В СБУ ищут людей, которые обустроили схрон, и устанавливают цели использования арсенала.