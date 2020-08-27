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Espreso.tvОбществоПластид, пулемет и гранатометы: в зоне ООС нашли схрон добробата

Пластид, пулемет и гранатометы: в зоне ООС нашли схрон добробата

В Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Об этом сообщает пресс-служба СБУ,

По информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил. Он был в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района.

Из схрона оперативники спецслужбы изъяли:

  • 20 килограммов пластида;
  • 10 противотанковых мин ПТМ-62;
  • 4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72;
  • 66 гранат Ф-1 и РПГ-6;
  • 2 противотанковые гранатометы РПГ-26;
  • 2 выстрела к гранатомету СПГ-9;
  • автомат Калашникова и танковый пулемет Калашникова;
  • почти 23 тысячи патронов разого калибра;
  • 10 метров бикфордова шнура.

В СБУ ищут людей, которые обустроили схрон, и устанавливают цели использования арсенала.

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