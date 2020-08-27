Пластид, пулемет и гранатометы: в зоне ООС нашли схрон добробата
27 августа, 2020, 15:35
В Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами
Об этом сообщает пресс-служба СБУ,
По информации, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил. Он был в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района.
Из схрона оперативники спецслужбы изъяли:
- 20 килограммов пластида;
- 10 противотанковых мин ПТМ-62;
- 4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72;
- 66 гранат Ф-1 и РПГ-6;
- 2 противотанковые гранатометы РПГ-26;
- 2 выстрела к гранатомету СПГ-9;
- автомат Калашникова и танковый пулемет Калашникова;
- почти 23 тысячи патронов разого калибра;
- 10 метров бикфордова шнура.
В СБУ ищут людей, которые обустроили схрон, и устанавливают цели использования арсенала.
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