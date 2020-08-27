Певец Бабкин вместе с женой заразился коронавирусом
Об этом он написал в Facebook.
"4 дня назад вечером Снежана почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась незначительно, до 37,1. Она немедленно позвонила нашему семейному врачу Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомы, врач сразу порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости", - написал Бабкин.
Он рассказал, что утром был на съемках и чувствовал себя хорошо.
"В праздничный день в Киеве Снежана еле нашла врача. Днем у нее поднялась температура до 38,6. Она сбила. Врач приехал к нам в отель ближе к вечеру. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на болезнь не было", - отметил Бабкин.
Певец сообщил, что сегодня утром они с женой получили положительные результаты теста на COVID-19.
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