Певец Бабкин вместе с женой заразился коронавирусом

27 августа, 2020, 18:28

Певец Сергей Бабкин, который выступал на торжествах ко Дню Независимости, сообщил, что заболел COVID-19 вместе со своей женой Снежаной

Об этом он написал в Facebook.

"4 дня назад вечером Снежана почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась незначительно, до 37,1. Она немедленно позвонила нашему семейному врачу Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомы, врач сразу порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости", - написал Бабкин.

Он рассказал, что утром был на съемках и чувствовал себя хорошо.

"В праздничный день в Киеве Снежана еле нашла врача. Днем у нее поднялась температура до 38,6. Она сбила. Врач приехал к нам в отель ближе к вечеру. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на болезнь не было", - отметил Бабкин.

Певец сообщил, что сегодня утром они с женой получили положительные результаты теста на COVID-19.