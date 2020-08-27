Пенс согласился второй раз стать вице-президентом США в случае избрания Трампа
27 августа, 2020, 08:08
Майк Пенс на съезде республиканцев в Балтиморе заявил, что не против второй раз быть вице-президентом США в случае победы Дональда Трампа на выборах
Об этом действующий вице-президент США Майк Пенс заявил на съезде Республиканской партии, сообщает CNN .
"С благодарностью за доверие, которое мне предоставил президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с Божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить как вице-президент США", - сказал Пенс.
В четверг, 27 августа, Трамп выступит с заявлением по поводу своего решения об участии в президентской гонке.
Отметим, в штабе Джо Байдена объявили, что в случае его победы на выборах вице-президентом США будет Камала Харрис .
Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября этого года.
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