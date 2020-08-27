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Espreso.tvОбществоОккупанты в ОРДЛО ввели смертную казнь, - доклад ООН

Оккупанты в ОРДЛО ввели смертную казнь, - доклад ООН

Оккупанты в "ДНР" ввели смертную казнь за совершение преступлений

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает РБК-Украина.

Известно о двух случаях, когда суд оккупантов вынес смертный приговор.

На момент публикации доклада приговоры еще не были исполнены.

Как отмечается в докладе, управление обеспокоено введением смертной казни в ОРДО, ведь в первые годы войны террористы уже проводили казни.

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