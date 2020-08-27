Официальный курс: гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

27 августа, 2020, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 27 августа 2020 году на отметке 27,39 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 26 августа курс составлял 27,44 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 27 августа установлен на уровне 32,28 грн / евро. По состоянию на 26 августа курс составлял 32,41 грн / евро.

На наличном рынке 27 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,45, продают - по 27,55 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,42 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,47-29 грн / $.

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