Официальный курс: гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
27 августа, 2020, 09:21
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 27 августа 2020 году на отметке 27,39 грн / $
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 26 августа курс составлял 27,44 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 27 августа установлен на уровне 32,28 грн / евро. По состоянию на 26 августа курс составлял 32,41 грн / евро.
На наличном рынке 27 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,45, продают - по 27,55 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,42 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,47-29 грн / $.
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