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Espreso.tvОбществоНавального и болгарского производителя оружия Гебрева отравили веществами одного класса, - расследование Spiegel и Bellingcat

Навального и болгарского производителя оружия Гебрева отравили веществами одного класса, - расследование Spiegel и Bellingcat


фото: Олексій Навальний
По результатам трех журналистских расследований, отравление Алексея Навального вызвало вещество из семейства органофосфатов, к которому принадлежат "Новичок", некоторые инсектициды и нейротоксины

Об этом говорится в расследовании The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального из немецкой клиники "Шарите" сконтактировали с болгарскими коллегами, которые лечили предпринимателя Емельяна Гебрева, которого отравили в 2015 году в Софии.

Специалисты предполагают, что Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев.

К этому семейству ядов относятся инсектициды, такие как E605, а также нейротоксины, такие как зарин и еще более сильнодействующие препарат "Новичок", разработанный россиянами. Классическим антидотом к действию органофосфатов является введение атропина, именно так сейчас лечат Навального.

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24 апреля 2015 года болгарского торговца оружием Гебрева госпитализировали. Он потерял сознание на приеме, который устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали его сын и один из топменеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления. Лаборатория Хельсинкского университета, специализирующася на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относится к семейству "новичкам".

Через месяц Гебрев вышел из комы и его состояние стало улучшаться. Позже он рассказал Bellingcat и The Insider, что в мае его состояние снова резко ухудшилось и он снова попал в больницу. На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит только два возможных мотива: во-первых, его компания осуществляла поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

  • Напомним, утром 22 августа 2020 года, медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.
  • Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите", которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .
  • Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин .
  • Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".
  • 24 августа власти Германии заявила, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.
  • Позже в его организме знашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, что подтвердило отравление политика

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