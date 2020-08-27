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Espreso.tvЭкономикаНалоговики в Харьковской области обнаружили подпольный цех по производству наборов для тестирования на COVID-19

Налоговики в Харьковской области обнаружили подпольный цех по производству наборов для тестирования на COVID-19


фото: sfs.gov.ua
Налоговая милиция в Харьковской области разоблачила группу лиц, которая наладила подпольное производство и реализацию наборов для тестирования на COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, налоговая милиция главного управления ГФС в Харьковской области обнаружила незаконное производство наборов для отбора и транспортировки биоматериала для тестирования на COVID-19.

Так, во время досудебного расследования налоговики установили, что группа харьковчан в 2020 году наладила подпольное производство наборов для тестирования на COVID-19 и, через подставных физлиц-предпринимателей, поставляла их в лечебные учреждения.

Отмечается, что для сокрытия преступной деятельности и введения покупателей в заблуждение злоумышленники отмечали в сопроводительных документах другие, легальные, места изготовления продукции.

При этом, согласно предварительным экспертным заключениям, производство осуществлялось с грубым нарушением правил и норм.

В пресс-службе отметили, что правоохранители провели обыск по месту незаконного изготовления и хранения наборов. В результате налоговики изъяли 200 тыс. единиц готовой продукции, а также сырье для производства на сумму около 12 млн грн.

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