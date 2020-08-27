Начните свою карьеру в digital с бесплатной онлайн конференции Digital Start Day
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Если digital манит, значит надо таки знакомиться с этим необъятным миром возможностей, трендов и технологий. Сделайте это на Digital Start Day. Начните свой путь в интернет-маркетинг.
Этот День знаний будет решающим для вас
1 сентября 2020 года на бесплатной онлайн конференции вы узнаете от топовых специалистов о перспективах работы в диджитал, специальностях и их особенностях, и даже о том, сколько можно заработать на разных позициях — от джуна до Head of Digital.
Узнайте все перспективы digital
Мы собрали лучших представителей профессии — 9 спикеров из топовых позиций в компаниях WebPromoExperts, ArtCraft, SEO7, Content Avenue, eSputnik, TripMyDream.
Они так же, как и вы сейчас, когда-то давно начинали с неизвестного. А теперь со знанием дела расскажут о том:
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чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи, интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;
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какие знания и навыки необходимы для овладения каждой из digital-специальностей;
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какие перспективы и тренды развития сферы;
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как достичь успеха в специальности.
Наши лекторы откровенно расскажут о плюсах и минусах профессии, а также ответят на все твои вопросы в прямом эфире. Вас ждут почти 4,5 часа информации из первоисточников.
Честные доклады о специальности в digital от тех, кто знает, что было вчера, что будет завтра, и больше!
Эта информация будет открыта всем желающим. Каждый участник бесплатно получит:
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свое место на онлайн конференции;
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возможность задать вопрос в прямом эфире;
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запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;
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подарки от партнеров;
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сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.
Регистрируйтесь и получайте ссылку на мероприятие в день конференции. Смотрите где удобно, и тогда, когда удобно. Даже частями в записи, если не успеваете посмотреть онлайн все и сразу.
Digital Start Day — это когда за один день получаешь концентрат информации обо всех digital-специальностях. Это когда понимаешь, какая из них точно подойдет вам. Когда знаешь, куда двигаться дальше и на что можно рассчитывать.
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo
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