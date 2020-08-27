 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНачните свою карьеру в digital с бесплатной онлайн конференции Digital Start Day

Начните свою карьеру в digital с бесплатной онлайн конференции Digital Start Day

Чувствуете, что пора что-то менять? Или надо уже определяться с будущей профессией? Или, может, хотите расширить свои знания, но не знаете, что именно учить?

На правах рекламы

Если digital манит, значит надо таки знакомиться с этим необъятным миром возможностей, трендов и технологий. Сделайте это на Digital Start Day. Начните свой путь в интернет-маркетинг. 

Этот День знаний будет решающим для вас

1 сентября 2020 года на бесплатной онлайн конференции вы узнаете от топовых специалистов о перспективах работы в диджитал, специальностях и их особенностях, и даже о том, сколько можно заработать на разных позициях — от джуна до Head of Digital.

Узнайте все перспективы digital

Мы собрали лучших представителей профессии — 9 спикеров из топовых позиций в компаниях WebPromoExperts, ArtCraft, SEO7, Content Avenue, eSputnik, TripMyDream. 

Они так же, как и вы сейчас, когда-то давно начинали с неизвестного. А теперь со знанием дела расскажут о том:

  • чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи,  интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;

  • какие знания и навыки необходимы для овладения каждой из digital-специальностей;

  • какие перспективы и тренды развития сферы;

  • как достичь успеха в специальности.

Наши лекторы откровенно расскажут о плюсах и минусах профессии, а также ответят на все твои вопросы в прямом эфире. Вас ждут почти 4,5 часа информации из первоисточников. 

Честные доклады о специальности в digital от тех, кто знает, что было вчера, что будет завтра, и больше!

Эта информация будет открыта всем желающим. Каждый участник бесплатно получит:

  • свое место на онлайн конференции;

  • возможность задать вопрос в прямом эфире;

  • запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;

  • подарки от партнеров;

  • сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.

Регистрируйтесь и получайте ссылку на мероприятие в день конференции. Смотрите где удобно, и тогда, когда удобно. Даже частями в записи, если не успеваете посмотреть онлайн все и сразу.

Digital Start Day — это когда за один день получаешь концентрат информации обо всех digital-специальностях. Это когда понимаешь, какая из них точно подойдет вам. Когда знаешь, куда двигаться дальше и на что можно рассчитывать. 

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вам может быть интересно: SMM обучение

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

27 августа, 2020 четверг

26 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать