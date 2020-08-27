Начните свою карьеру в digital с бесплатной онлайн конференции Digital Start Day

27 августа, 2020, 17:17

Чувствуете, что пора что-то менять? Или надо уже определяться с будущей профессией? Или, может, хотите расширить свои знания, но не знаете, что именно учить?

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Если digital манит, значит надо таки знакомиться с этим необъятным миром возможностей, трендов и технологий. Сделайте это на Digital Start Day. Начните свой путь в интернет-маркетинг.

Этот День знаний будет решающим для вас

1 сентября 2020 года на бесплатной онлайн конференции вы узнаете от топовых специалистов о перспективах работы в диджитал, специальностях и их особенностях, и даже о том, сколько можно заработать на разных позициях — от джуна до Head of Digital.

Узнайте все перспективы digital

Мы собрали лучших представителей профессии — 9 спикеров из топовых позиций в компаниях WebPromoExperts, ArtCraft, SEO7, Content Avenue, eSputnik, TripMyDream.

Они так же, как и вы сейчас, когда-то давно начинали с неизвестного. А теперь со знанием дела расскажут о том:

чем занимаются разные специалисты в digital: кто такие таргетологи, интернет-маркетологи, SEO-, PPC- и SMM-специалисты, email-маркетологи и веб-аналитики;

какие знания и навыки необходимы для овладения каждой из digital-специальностей;

какие перспективы и тренды развития сферы;

как достичь успеха в специальности.

Наши лекторы откровенно расскажут о плюсах и минусах профессии, а также ответят на все твои вопросы в прямом эфире. Вас ждут почти 4,5 часа информации из первоисточников.

Честные доклады о специальности в digital от тех, кто знает, что было вчера, что будет завтра, и больше!

Эта информация будет открыта всем желающим. Каждый участник бесплатно получит:

свое место на онлайн конференции;

возможность задать вопрос в прямом эфире;

запись онлайн мероприятия и все презентации спикеров;

подарки от партнеров;

сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WPE.

Регистрируйтесь и получайте ссылку на мероприятие в день конференции. Смотрите где удобно, и тогда, когда удобно. Даже частями в записи, если не успеваете посмотреть онлайн все и сразу.

Digital Start Day — это когда за один день получаешь концентрат информации обо всех digital-специальностях. Это когда понимаешь, какая из них точно подойдет вам. Когда знаешь, куда двигаться дальше и на что можно рассчитывать.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo

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