Миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружила более 700 нарушений "тишины" за месяц перемирия, - отчет
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 26 августа.
В частности, только за 25 августа (новейшие данные отчета) СММ ОБСЕ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 1 такое нарушение в Луганской области.
"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала совокупно 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 100 взрывов, 2 неопределенные боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", - говорится в документе.
- Напомним, в пресс-центре ООС сообщили о ноле случаев применения тяжелого вооружения за период с 27 июля
- 25 августа в штабе ООС рассказали об одной "неприцельной провокации". В тот же день в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2
- Однако, по предварительным данным журналистов, 25 августа командира 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта ранило осколками от обстрела российских войск
- 21 августа на Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области. Позже командование бригады рассказало, что он погиб в результате неосторожного обращения с оружием
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос