Миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружила более 700 нарушений "тишины" за месяц перемирия, - отчет

27 августа, 2020, 08:38

За месяц, прошедший с начала перемирия, 27 июля, СММ ОБСЕ насчитала более 100 взрывов и 602 автоматных очереди и выстрела на линии соприкосновения

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 26 августа.

В частности, только за 25 августа (новейшие данные отчета) СММ ОБСЕ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 1 такое нарушение в Луганской области.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала совокупно 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 100 взрывов, 2 неопределенные боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", - говорится в документе.

Напомним, в пресс-центре ООС сообщили о ноле случаев применения тяжелого вооружения за период с 27 июля

25 августа в штабе ООС рассказали об одной "неприцельной провокации". В тот же день в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2

Однако, по предварительным данным журналистов, 25 августа командира 137-го батальона Вадима Рымаренко и сержанта ранило осколками от обстрела российских войск

21 августа на Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области. Позже командование бригады рассказало, что он погиб в результате неосторожного обращения с оружием

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