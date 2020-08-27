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Espreso.tvЭкономикаМининфраструктуры впервые допустило частную тягу на пути Укрзализныци

Мининфраструктуры впервые допустило частную тягу на пути Укрзализныци


фото: youtube
"Украинская локомотивостроительная компания" стала первым участником экспериментального проекта о допуске частных локомотивов на железнодорожные пути общего пользования

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, "Украинская локомотивостроительные компания" стала первым участником экспериментального проекта о допуске частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. В рамках проекта компания будет осуществлять курсирование частных локомотивов сразу на девяти определенных участках.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок - одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, в рамках которой предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге.

"Наша главная цель - ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должно быть аккуратный и продуманный переход, ведь демонополизируя рынок мы можем вызвать слишком большую конкуренцию на нем и потерять одно из наиболее прибыльных направлений УЗ - грузовые перевозки. Чтобы не было такого негативного сценария, политика в этом вопросе должна быть максимально взвешенной. Тем не менее, мы решились и будем это делать ", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

В пресс-службе отметили, что "Украинская локомотивостроительная компания" будет осуществлять курсирования частных локомотивов по направлениям Стрый - Ивано-Франковск, Тернополь - Шепетовка, Шепетовка - Калиновка 1, Староконстантинов 2 - Гречаны, Староконстантинов 1 - Гречаны, Староконстантинов 2 - Калиновка 1, Староконстантинов 1 - Калиновка 1, Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны и Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.

По информации ведомства, всего комиссия по отбору участников проекта о допуске частной тяги рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. При этом семь заявителей за 15 заявлениями признаны участниками проекту. По девяти заявлений от трех компаний принято решение отказать в участии в проектах. Вместе с тем, еще две компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора.

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