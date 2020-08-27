Минреинтеграции опубликовало новые правила пересечения КПВВ с оккупированным Крымом и Донбассом

27 августа, 2020, 13:39

Для въезда из оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма на подконтрольную украинскому правительству территорию необходимо иметь страховой полис

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, с 00:00 29 августа 2020 года возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополя и выезда из нее. С этого времени КПВВ будут работать в обычном режиме.

Иностранцы и лица без гражданства, имеющие целью попасть на подконтрольную Правительству территорию Украины через КПВВ на ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя или попасть в ТОТ Украины, должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует весь срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

"Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером", - сообщили в ведомстве.

Также все категории граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Для прохождения самоизоляции надо установить и активировать мобильное приложение "Дия". В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации. Самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

С 00:00 29 августа прекратится действие распоряжения Кабмина о прекращении работы пунктов пропуска на границе с оккупированным Крымом.

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