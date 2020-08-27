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Espreso.tvОбществоМИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в оккупированный Крым

МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста Российской Федерации в связи с визитом президента Владимира Путина в аннексированный Крым

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве отметили, что рассматривают этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников в Крым, как грубое нарушение Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Циничное и демонстративное игнорирование российской стороной общепризнанных принципов и норм международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - говорится в заявлении.

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В МИД добавили, что несмотря ни на что, Крым остается территорией Украины.

"Строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Украина будет работать над расширением санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к противоправной деятельности в Крыму.

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