МИД Украины направил ноту протеста России из-за визита Путина в оккупированный Крым
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В ведомстве отметили, что рассматривают этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников в Крым, как грубое нарушение Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Циничное и демонстративное игнорирование российской стороной общепризнанных принципов и норм международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - говорится в заявлении.
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В МИД добавили, что несмотря ни на что, Крым остается территорией Украины.
"Строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Украина будет работать над расширением санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к противоправной деятельности в Крыму.
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