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Espreso.tvЭкономикаКипр ввел особые условия въезда для украинских туристов

Кипр ввел особые условия въезда для украинских туристов


фото: reuters
Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска по COVID-19 и ввел для украинцев особые условия въезда

Об этом сообщает avianews.

По информации издания, въезд на Кипр отныне разрешен только отдельным категориям лиц. К ним относятся, в частности, граждане Кипра, постоянно проживающие на острове, их супруги и дети независимо от гражданства, иностранцы с видом на жительство, родители, супруги или дети лиц, легально проживающих на Кипре.

Таким образом, отмечает издание, въезд на остров с туристической целью до сих пор не разрешен.

При этом иностранцы, прибывающие на Кипр из стран высокого риска по COVID-19, должны пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, сделанного не ранее 72 часов до въезда в страну.

Кроме того, все прибывшие на Кипр должны пройти 14-дневную самоизоляцию, а за 48 часов до ее завершения пройти за свой счет еще одно ПЦР-тестирование на коронавирус и отправить его результаты на электронный адрес Министерства здравоохранения Кипра.

Отмечается, что завершить самоизоляцию лицо может только после получения отрицательного результата ПЦР-тестирования.

В издании добавили, что соответствующие правила вступают в силу с 28 августа.

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