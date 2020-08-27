Критической необходимости открывать больницы второй волны на Харьковщине нет, - ОГА

27 августа, 2020, 17:21

На Харьковщине пока нет "критической необходимости" открывать больницы второй волны для лечения больных COVID-19, но в них продолжаются работы для увеличения количества палат, обеспеченных кислородом

Об этом сообщила первый заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Егорова-Луценко во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Критической необходимости открывать больницы второй волны нет. Однако все больницы готовятся", - отметила Егорова-Луценко.

В свою очередь заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Геннадий Бондарчук отметил, что сейчас в больницах второй волны продолжаются работы по увеличению количества палат, обеспеченных кислородом.

"В заведениях второй волны есть на сегодня разводка кислорода и продолжается работа по увеличению кислородных точек доступа, т.е. проводят дополнительные линии, чтобы увеличить количество кислородных кранов и количество палат, которые будут обеспечены кислородом. Ориентировочная сумма по каждому заведением: 600-800 тыс. грн , эти средства есть в департаменте здравоохранения и будут переданы в учреждения после предоставления соответствующих документов", - добавил он.

За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 49 человек, болезнь обнаружена у 1 974 человек .

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