Критической необходимости открывать больницы второй волны на Харьковщине нет, - ОГА
Об этом сообщила первый заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Егорова-Луценко во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.
"Критической необходимости открывать больницы второй волны нет. Однако все больницы готовятся", - отметила Егорова-Луценко.
В свою очередь заместитель директора департамента здравоохранения ОГА Геннадий Бондарчук отметил, что сейчас в больницах второй волны продолжаются работы по увеличению количества палат, обеспеченных кислородом.
"В заведениях второй волны есть на сегодня разводка кислорода и продолжается работа по увеличению кислородных точек доступа, т.е. проводят дополнительные линии, чтобы увеличить количество кислородных кранов и количество палат, которые будут обеспечены кислородом. Ориентировочная сумма по каждому заведением: 600-800 тыс. грн , эти средства есть в департаменте здравоохранения и будут переданы в учреждения после предоставления соответствующих документов", - добавил он.
- За сутки 26 августа в Украине от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 49 человек, болезнь обнаружена у 1 974 человек .
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