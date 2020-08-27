Коломойский и Боголюбов приобретали элитную недвижимость в Лондоне и Израиле на средства ПриватБанка - "Следствие Инфо"
Владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов покупали недвижимость в Лондоне и Израиле на полученные из ПриватБанка средства. Об этом говорится в фильме Следствие Инфо "Сорвать банк" со ссылкой на данные тайного отчета Kroll, пишет "Новое время".
В частности, сообщается, что Геннадий Боголюбов покупал недвижимость в Лондоне - виллу в престижном районе Белгравия и офисный центр премиум-класса недалеко от Букингемского дворца. По данным детективов Kroll, на 2016 год Боголюбов владел недвижимостью на сумму более 90 млн фунтов стерлингов.
Также в отчете Kroll фигурирует здание на Трафальгарской площади, однако как отмечают авторы фильма, детективы точно не указывают, находился ли указанный дом в собственности Боголюбова состоянию на 2016 год - владельцы здания спрятаны в островной компании.
Детективы агентства также подтвердили, что Игорь Коломойский и члены его семьи через цепочку фирм обладают минимум двумя виллами в израильском городе Герцлия. Издание отмечает, что недавно одна из вилл в этом районе была выставлена на продажу за $ 90 млн. Кроме того, по данным издания Игорь Коломойский и члены его семьи владеют двумя яхтами - 65-метровой и 90-метровой.
Авторы фильма отмечают, что хотя Коломойского и связывают с элитной недвижимостью в Швейцарии, Франции и Израиле, в основном этими активами владеет его сестра Лариса Черток.
Швейцарская вилла Черток находится в элитном районе Женевы - Аньер. По данным отчета Kroll, женщина купила недвижимость за $ 32 млн, однако детективы не смогли найти подтверждение, что доходы женщины позволяют осуществлять подобные покупки.
Кроме того, сестра олигарха обладает еще рядом недвижимости в Швейцарии и Франции. В частности, в фильме сообщается, что в его собственности находится вилла на юго-восточном побережье Франции, которую считают главной резиденцией семьи Коломойского.
Сама Черток отказалась комментировать ситуацию журналистам Следствие Инфо, заявив что "не хочет разговаривать" и "не дает комментариев ни по каким вопросам".
Напомним, что правительство США возбудило дела о конфискации против Коломойского. Олигарха обвиняют в хищении миллиардов в банке, которыми он когда-то владел, и в их отмывании в США.
Игорь Коломойский является акционером компании Optima, которая владеет недвижимостью в Кливленде (штат Огайо).
4 августа, сотрудники ФБР США устроили обыск в офисе риэлторской компании в центре Кливленда, которая связана с украинским олигархом Игорем Коломойским.
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