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Espreso.tvОбществоКличко покормил арбузами слона и бегемота в киевском зоопарке. ВИДЕО

Кличко покормил арбузами слона и бегемота в киевском зоопарке. ВИДЕО


фото: delo.ua
Мэр Киева Виталий Кличко посетил киевский зоопарк, где накормил арбузами бегемота и слона

Видео визита он выложил в Facebook.

"Эта неделя в киевском зоопарке - арбузная. Это значит, что всех зверей угощают полосатыми ягодами. Сегодня заехал и угостил арбузиками слона Хораса и бегемотиху Фиону", - написал он.

Кличко добавил, что до конца недели можно прийти в зоопарк и посмотреть, как его обитатели лакомятся арбузами.

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