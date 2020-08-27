Кличко покормил арбузами слона и бегемота в киевском зоопарке. ВИДЕО
27 августа, 2020, 18:52
"Эта неделя в киевском зоопарке - арбузная. Это значит, что всех зверей угощают полосатыми ягодами. Сегодня заехал и угостил арбузиками слона Хораса и бегемотиху Фиону", - написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко посетил киевский зоопарк, где накормил арбузами бегемота и слона
Видео визита он выложил в Facebook.
"Эта неделя в киевском зоопарке - арбузная. Это значит, что всех зверей угощают полосатыми ягодами. Сегодня заехал и угостил арбузиками слона Хораса и бегемотиху Фиону", - написал он.
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Кличко добавил, что до конца недели можно прийти в зоопарк и посмотреть, как его обитатели лакомятся арбузами.
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